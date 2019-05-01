تموين الغربية تطرح أرز مستورد بسعر 9 جنيهات للكيلو خلال شهر رمضان

الغربية – عادل ضرة

أنهت مديرية التموين بمحافظة الغربية، استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتشكيل لجان من مفتشى التموين للمرور على المطاحن، والتأكد من إنتاج الدقيق البلدى 82% بالمواصفات والأوزان القانونية، وتوفير الأرصدة اللازمة لإنتاج الخبز البلدى مطابق للمواصفات القانونية، وسحب عينات من الدقيق وإرسالها لمعامل التحليل.

وشدد سامح هنداوى وكيل وزارة التموين بالغربية، على تعديل مواعيد المخابز البلدية بجميع مدن وقرى المحافظة فترة صباحية ومسائية، بما يتناسب مع الشهر الكريم، وتكثيف المرور عليها فى جميع مراحل الإنتاج بداية من العجين حتى إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

وأوضح" هنداوى" فى بيان له، قيام الشركة العامة لتجارة الجملة وفروعها، بتوفير السلع التموينية فى حدود القيمة النقدية المخصصة لكل فرد فى البطاقة الذكية، من خلال السلع التى تقوم بصرفها للتجار التموينين على مستوى قرى ومدن المحافظة، وبالأسعار المقررة، والبالغ عددهم 1937 تاجر تمويني بدائرة المحافظة، و123 مشروع جمعيتى و67 جمعية تعاونية استهلاكية.

وأشار، إلى إنه سيتم تكثيف المرور على المحلات العامة وأسواق الجملة ونصف الجملة، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات الجزارة والأسماك، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى، كما تم التنسيق مع شركات المطاحن والشركة العامة لتجارة الجملة لطرح عبوات من الدقيق الفاخر 72%خلال شهر رمضان، والتنسيق مع الشركات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية من الزيوت والصابون والمسلى والمنظفات لتكثيف المعروض من منتجاتها بالأسواق وجميع المنافذ الموجودة بدائرة المحافظة.

وأوضح إنه تم طرح 1954 طن و980 كيلو من الأرز المستورد بفروع شركة الجملة، بسعر الكيلو 9 جنيه للمستهلك، وطرح كميات مضاعفه من اللحوم السودانى والمجمدة، والدواجن بفروع دلتا ماركت، والمنافذ المتحركة والثابتة للشركة.

وتشكيل حملات يومية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، للمرور على المحلات العامة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية، والجمعيات والمصانع والصيدليات، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالأسعار، ومدى مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية، ومتابعة تنفيذ القرار 330 لسنه 2017 الخاص بإصدار فواتير ضريبية للسلع الغذائية، تشمل سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك ونوعية السلع وكمياتها، وسحب عينات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.