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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:54 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسرا عدد 2.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1433.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 877 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.57% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.72% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.85%.
 
فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 40.36% مدفوعة بصعود أسهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.50%.
 
 
 

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