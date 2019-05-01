بالأرقام.. اعرف كام خط موبايل فى مصر

كتبت هبة السيد

تعلن وزارة الاتصالات دورياً عن أعداد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر، ووفقا لآخر تقرير صادر عن أعداد مشتركى المحمول خلال شهر فبراير تواصل انخفاض أعداد المشتركين بشكل طفيف، ونقدم خلال السطور التالية أهم المعلومات عن أعداد المشتركين سواء فى المحمول أو الخدمات المرتبطة به.

- 93.13 مليون اشتراك بخدمات المحمول فى فبراير 2019.

- سجل عدد مشتركى المحمول فى يناير 2019 نحو 93.43 مليون.

- 100.24 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى فبراير 2018.

- 7.11 مليون انخفاضا بحجم الاشتراكات فى المحمول بين فبراير 2018 وفبراير 2019.

- انخفاض حجم الاشتراكات بسبب وقف بيع الخطوط المجهولة.

- 40.9 مستخدم للإنترنت الأرضى والمحمول فى مصر بنسبة انتشار بلغت نحو 48%.

- 32.49 مليون مشترك للإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو خلال فبراير2019.

-3.08 مليون اشتراك بالي واس بى مودم فى فبراير 2019.

- 6.74 مليون مشترك بالـADSL فى فبراير 2019.

- 34.38% نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول.

- 8.36 مليون مشترك للتليفون الأرضى فى مصر.