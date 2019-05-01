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المرور: تحويلات بتقاطع الأوتوستراد مع الدائرى لمدة 30 يوما لتنفيذ أعمال تطوير

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:52 م
المرور: تحويلات بتقاطع الأوتوستراد مع الدائرى لمدة 30 يوما لتنفيذ أعمال تطوير أعمال تطوير - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلة مرورية بسبب أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد لمدة 30 يوما، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لمتابعة حركة المرور منعا للزحام.

 

وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين خدماتها المرورية لمواجهة أى كثافات متوقعة، ولتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأتوستراد، والتى تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة  3/5/2019 ولمدة 30 يوماً فقط.

 

وستكون الأعمال عن طريق عمل تحويلة مرورية للثلث الأخير لمنزل الأوتوستراد القادم من المنيب تجاه الأوتوستراد ليكون المسار أسفل الطريق الدائرى لمسافة ( 120 مترا ) ثم العودة للمسار الطبيعى.


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