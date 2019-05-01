الكهرباء: 47 مليار جنيه تكلفة تطوير الشبكات على مدى الأربع سنوات الماضية

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه بنهاية العام الحالى وبداية 2020 سيتم الانتهاء من مشاريع رفع كفاءة الشبكات والمحولات، مناشدا المواطنين بالاستهلاك للتحكم في قيمة الفاتورة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن 47 مليار جنيه تم انفاقها لتطوير الشبكات وتركيب 9000 محول جديد من أجل كهرباء لا تنقطع فى فترة الأربع سنوات الماضية، مضيفا أن الكهرباء أعلنت حالة الطوارئ لاستقبال شهر رمضان، وتؤكد "لا لتخفيف الاحمال".

وطمأن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين، بعدم تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا توافر الإنتاج والاحتياطى بشكل يلبى كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، ولا يوجد تخفيف أى أحمال، فى رمضان"، مشيرا إلى تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.