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"الرى": جار طرح أعمال تدعيم 30 فتحة فى قناطر زفتى بـ35 مليون جنيه

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:00 ص
"الرى": جار طرح أعمال تدعيم 30 فتحة فى قناطر زفتى بـ35 مليون جنيه قناطر زفتى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، أن القطاع لديه خطة استراتيجية لتدعيم وصيانة المنشآت المائية، مشيراً إلى أنه تم تسليم المرحلة الأولى من تدعيم قناطر زفتى الشهر الماضى بتكلفة حوالى 22 مليون جنيه، وحاليا يتم التجهيز لطرح عقد المرحلة الثانية لآخر 30 فتحة فى القناطر بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأضاف حبيش فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ أعمال صيانة سنوية لبعض المنشأت بتكلفة 40 مليون جنيه، طبقا للمعينات التى يتم تنفيذها.

يذكر أنه تم الإنتهاء من إنشاء قناطر زفتى فى 7 مارس 1902، فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، وأعيد تجديدها عام 1954، والتى من شأنها التحكم فى منسوب النهر شمالاً ولا زالت تعمل حتى الآن، كما يوجد العديد من القناطر المبنية على امتداد نهر النيل وفروعه، إذ توجد 10 قناطر رئيسية لها أهمية كبرى وأشهر من بين جميع القناطر.

وتقع قناطر زفتى بقرية دهتورة على نهر النيل فرع رشيد بعد مدينة زفتى، وهى أحد أهم الممرات الرئيسية التى تربط محافظة الغربية بالدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل محافظة الغربية بأكملها.


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