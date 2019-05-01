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الحكومة تبدأ التقييم الفنى لـ"مونوريل" العاصمة الإدارية لربطها بخطوط المترو

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:39 ص
الحكومة تبدأ التقييم الفنى لـ"مونوريل" العاصمة الإدارية لربطها بخطوط المترو المونوريل - ارشيفية
كتب ـ أحمد حسن
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بدأت الحكومة فى استعراض التقييم الفنى والمالى والتمويلى والاستثمارى، وأعمال التشغيل والصيانة، لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبدأ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كم، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، والذي يبدأ من مدينة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول حوالى 42 كم.

ويعد المونوريل وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة، ويسير علي كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً، وتؤكد الحكومة أن اختيار وسائل النقل السككي المنفصلة المريحة (مونوريل) يأتي لتلبية طلب الركاب وفقا لخطط التنمية الحالية والمستقبلية.

وأشارت دراسات النقل الجماعي للعاصمة الإدارية والتى تم استعراضها خلال اجتماع لعدد من الوزراء من بينهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان  إلى أهمية ربطها بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع (والخامس مستقبلا)، حيث يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، وهي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية)، وسيسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

يشار إلى  أن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كم، حيث أوصت نتائج دراسات النقل لإقليم القاهرة الكبرى بضرورة ربط كل من شرق القاهرة بالمدن الجديدة شرقاً، وأيضا غرب القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة غرباً، بوسيلة نقل جماعي سككي ثقيل لخدمة ومواكبة التنمية المتسارعة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 


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وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

مونوريل العاصمه الاداريه

مدينه اكتوبر




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

khaledshams

الموتوريل

تحيا مصر

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