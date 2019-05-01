التعليم تؤكد: التقدم للمدارس اليابانية إلكترونيا مستمر 15 يوما

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 يوما للتقدم على المدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب التقدم لها اليوم الأربعاء، الموافق 1 مايو.

ومن المقرر أن تغلق الوزارة باب التقدم إلكترونيا على المدارس المصرية اليابانية، يوم 15 مايو الجارى، بواقع 15 يوما كموعد تقدم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وأوضحت أنه يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة على الاستكمال في خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام المقبل، وهي أن يكون الطفل مصري الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، بحيث يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال KG1 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال KG2 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

وأكدت أنه يتم القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من 7 سنوات، ويتم القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.