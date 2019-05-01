"الأوقاف" تطلق 5 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة ومرسى مطروح والبحر الأحمر

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( المنيا ، ومطروح ، والبحيرة ، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة بتاريخ 28شعبان1440هـ، الموافق 3 مايو 2019 م، تحت عنوان : ” رمضان شهر عبادة وعمل ” .
القافلة الأولى إلى محافظة المنيا (ديرمواس)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ عبد العزيز سيد احمد عبد العزيز
الشيخ/ جمال رمضان السيد السيد
الشيخ/ أنور يحيى متولي الكومي
الشيخ/ محمود صالح محمود
الشيخ/ أحمد سعد أحمد
الشيخ/ حجازي محمد علي
الشيخ/ رمضان حامد عبد المحسن
الشيخ/ أحمد حامد عبد الله
الشيخ/ سيد عبد الرازق على
الشيخ/ عمر محمد عبد الحميد
كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني)
القافلة الثانية إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون )، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / مسعد خليل سليمان قطب
الشيخ /عبد الكريم احمد الصعيدي
الشيخ / ياسر عبد العاطى السيد
الشيخ / عصام محمد عبد الغنى يونس
الشيخ / أحمد مسعد إسماعيل أحمد
القافلة الثالثة إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / عبد المبدى محمد عبد المبدى
الشيخ / عبد الوهاب محمد عبد الغنى الحسيكى
الشيخ / عبد الرحمن احمد على عبد الله السلمونى
الشيخ / عبد الرحمن على محمد إبراهيم
القافلة الرابعة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (حلايب) من يوم الأربعاء 8 /5/2019م إلى السبت 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ حمد الله النمر أبو المجد
الشيخ/ حسين محمود إسماعيل احمد
الشيخ/ محمد رأفت حسن مبارك
الشيخ/ محمد فتحي السيد حسن
الشيخ / طاهر عوض عبد الحميد محمد
القافلة الخامسة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) في الفترة من 8/5/2019 إلى 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / بركات أحمد محمد.
الشيخ/ محمد محمد عبد الرحيم.
الشيخ/ إسلام حسن عامر شحاتة
الشيخ/ أبو الحجاج عبد الراضي أحمد
الشيخ/ مصطفى الشاذلي أحمد.
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