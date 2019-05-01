"الأوقاف" تطلق 5 قوافل دعوية للمنيا والبحيرة ومرسى مطروح والبحر الأحمر

كتب إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( المنيا ، ومطروح ، والبحيرة ، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة بتاريخ 28شعبان1440هـ، الموافق 3 مايو 2019 م، تحت عنوان : ” رمضان شهر عبادة وعمل ” .

القافلة الأولى إلى محافظة المنيا (ديرمواس)، ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ عبد العزيز سيد احمد عبد العزيز

الشيخ/ جمال رمضان السيد السيد

الشيخ/ أنور يحيى متولي الكومي

الشيخ/ محمود صالح محمود

الشيخ/ أحمد سعد أحمد

الشيخ/ حجازي محمد علي

الشيخ/ رمضان حامد عبد المحسن

الشيخ/ أحمد حامد عبد الله

الشيخ/ سيد عبد الرازق على

الشيخ/ عمر محمد عبد الحميد

كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني)

القافلة الثانية إلى محافظة البحيرة ( وادي النطرون )، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / مسعد خليل سليمان قطب

الشيخ /عبد الكريم احمد الصعيدي

الشيخ / ياسر عبد العاطى السيد

الشيخ / عصام محمد عبد الغنى يونس

الشيخ / أحمد مسعد إسماعيل أحمد

القافلة الثالثة إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / عبد المبدى محمد عبد المبدى

الشيخ / عبد الوهاب محمد عبد الغنى الحسيكى

الشيخ / عبد الرحمن احمد على عبد الله السلمونى

الشيخ / عبد الرحمن على محمد إبراهيم

القافلة الرابعة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (حلايب) من يوم الأربعاء 8 /5/2019م إلى السبت 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ حمد الله النمر أبو المجد

الشيخ/ حسين محمود إسماعيل احمد

الشيخ/ محمد رأفت حسن مبارك

الشيخ/ محمد فتحي السيد حسن

الشيخ / طاهر عوض عبد الحميد محمد

القافلة الخامسة إلى محافظة البحر الأحمر بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) في الفترة من 8/5/2019 إلى 25/5/2019، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / بركات أحمد محمد.

الشيخ/ محمد محمد عبد الرحيم.

الشيخ/ إسلام حسن عامر شحاتة

الشيخ/ أبو الحجاج عبد الراضي أحمد

الشيخ/ مصطفى الشاذلي أحمد.