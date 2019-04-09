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10 صور تلخص زيارة السيسي الأولى لواشنطن قبل لقائه اليوم بترامب

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:53 ص
10 صور تلخص زيارة السيسي الأولى لواشنطن قبل لقائه اليوم بترامب السيسى وترامب
كتب- هاشم الفخرانى
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يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالبيت الأبيض فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتكون الزيارة الثانية للرئيس السيسي لواشنطن بعد الزيارة التى أجراها منذ عامين.

 

ترامب يستقبل السيسى
ترامب يستقبل السيسى

 

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستضيف الرئيس السيسي لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

 

ترامب يستقبل الرئيس السيسى فى البيت الأبيض
ترامب يستقبل الرئيس السيسى فى البيت الأبيض

 

وفى 3 إبريل من عام 2017 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة لواشنطن أى بعد 3 شهور فقط من انتخاب "ترامب"، كما كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسى عقب انتخابه فى عام 2014.

 

إشارة ترامب الشهيرة خلال استقباله الر ئيس السيسى
إشارة ترامب الشهيرة خلال استقباله الر ئيس السيسى

 

ورغم كونه اللقاء الأول إلا إنه شهد التقاء الرؤى بين الرئيس السيسى وترامب تمثلت فى دعم مصر فى مجهوداتها لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط .

حديث متبادل بين الزعيمين
حديث متبادل بين الزعيمين

 

وكذلك التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية ، واقتصرت زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية، على نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.

 

الرئيس السيسى وترامب فى حديقة البيت الأبيض
الرئيس السيسى وترامب فى حديقة البيت الأبيض

 

وشملت الزيارة كذلك لقاء الرئيس السيسى بأعضاء الكونجرس الأمريكى، إضافة إلى لقاء مجتمع الأعمال الأمريكي لبحث الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

 

صورة تذكارية طبقا للبروتوكول بين السيسى وترامب
صورة تذكارية طبقا للبروتوكول بين السيسى وترامب

 

خلال المؤتمر الصحفى بالبيت الأبيض
خلال المؤتمر الصحفى بالبيت الأبيض
 
 
محادثات ترامب والسيسى بالبيت الأبيض
محادثات ترامب والسيسى بالبيت الأبيض
الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع ترامب
الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع ترامب

 

مصافحة ترامب للسيسى
مصافحة ترامب للسيسى

 


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