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وزير النقل: نعمل على تطوير الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:48 م
وزير النقل: نعمل على تطوير الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل المهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير السنغافورى
كتب رضا حبيشى
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استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، سفير سنغافورة بالقاهرة بريمجت سداسيفان، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحري، وذلك بحضور رئيس قطاع النقل البحرى اللواء رضا حافظ.

وأكد وزير النقل فى بيان العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مشيرًا إلى اهتمام وزارة النقل بالتعاون مع الجانب السنغافورى فى مجال النقل البحرى والذى تولى وزارة النقل أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة منه فى دعم الاقتصاد القومى لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ستقوم بالبدء فى تنفيذ رصيف 55 يوليو المقبل بميناء الإسكندرية ليستغرق التنفيذ عامين ثم يتم طرح مناقصة التشغيل، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط فإنه بمجرد انتهاء كل الإجراءات الخاصة بها سيتم إعادة التصميم للمحطة وتخطيط متكامل لميناء دمياط وفقا للمخطط الشامل الذى يتم اعداده حاليًا.

وبخصوص الميناء الجاف بـ6 أكتوبر أشار وزير النقل إلى الأهمية الكبرى لهذا المشروع حيث إن الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من 3 تحالفات، لافتًا إلى أنه من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو المقبل، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وأشار سفير سنغافورة إلى عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA  السنغافورية بالتعاون مع مصر فى مجال النقل البحرى لافتًا إلى هناك عدة مشروعات على قائمة  PSA وتشمل تشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط عند الانتهاء من إنشائها باعتبارها أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا وكذلك التعاون مع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 وإنشاء وإدارة ميناء 6 أكتوبر الجاف.


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