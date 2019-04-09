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وزير التنمية المحلية: تدريب كوادر المحليات للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:28 ص
وزير التنمية المحلية: تدريب كوادر المحليات للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة جانب من ورشة العمل
كتب على عبد الرحمن
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا بذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للإعاقة للتوعية بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
وأضاف شعراوى فى كلمته خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أنه تم إنشاء وحدة خاصة لحقوق الإنسان فى الوزارة وأخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدريب عدد من كوادر المحليات على التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزراة ستعمل أيضا على دمج ذوى الإعاقة فى المشروعات وافتتاح مشروعات صغيرة تناسبهم، ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المشروعات التى ستتم فى المحافظات مثل الطرق وغيرها.
 
 

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