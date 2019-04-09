ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة 2657 طن قمح فى حين غادر 1104 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 61847، من البضائع العامة منها 97 سيارة نقل محملة بـ 4677 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141952 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25610 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6274 طن فوسفات و 2070 طن رمل و 12800 طن يوريا و 3600 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 537 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 634 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1094 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19009 طن حديد و 1400 طن خشب و 410 طن قرميد و 11000 طن قمح و 10000 طن ذرة و 100 طن أسمنت معبأ .