من السيلفى لمخاطبة الناخبين بالأسواق.. آخر دعايا نتنياهو وجنتس بانتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

تنطلق اليوم الثلاثاء فى إسرائيل انتخابات الكنيست لاختيار الحزب الذى سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة أو سيقود الائتلاف الحكومى.



إسرائيلى يضع صورة لنتنياهو على باب محله

ويواجه حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مواجهة حامية الوطيس مع بانى جنتس رئيس كتلة "الأبيض- الأزرق" وهو يرمز لعلم إسرائيل .



جنتس يلتقط صورة سيلفى

وتشير أخر استطلاعات الرأى تفوق حزب "جنتس" على الليكود بفارق 3 مقاعد كاملة إذ حصل الليكود على 29 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب" الأبيض- الأزرق" وفى حال تحقق هذه النتيجة على أرض الواقع فإن "جنتس" هو من سيشكل الحكومة الجديدة .



سيلفى جنتس مع الإسرائيليين

وشهدت إسرائيل منافسة من نوع أخر بين نتنياهو وجنتس تتمثل فى الدعايا الانتخابية ، حيث لجأ جنتس لالتقاط السيلفى مع مؤيده فى شوارع إسرائيل بينما لجأ نتنياهو إلى مخاطبة الجماهير فى الاسواق .



بنيامين نتنياهو يخاطب الجماهير فى إسرائيل