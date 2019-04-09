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من السيلفى لمخاطبة الناخبين بالأسواق.. آخر دعايا نتنياهو وجنتس بانتخابات الكنيست

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:54 ص
من السيلفى لمخاطبة الناخبين بالأسواق.. آخر دعايا نتنياهو وجنتس بانتخابات الكنيست بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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تنطلق اليوم الثلاثاء فى إسرائيل انتخابات الكنيست لاختيار الحزب الذى سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة أو سيقود الائتلاف الحكومى.

 

إسرائيلى يضع صورة لنتنياهو على باب محله
إسرائيلى يضع صورة لنتنياهو على باب محله

ويواجه حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مواجهة حامية الوطيس مع بانى جنتس رئيس كتلة "الأبيض- الأزرق" وهو يرمز لعلم إسرائيل .

 

جنتس يلتقط صورة سيلفى
جنتس يلتقط صورة سيلفى

 

وتشير أخر استطلاعات الرأى تفوق حزب "جنتس" على الليكود بفارق 3 مقاعد كاملة إذ حصل الليكود على 29 مقعداً مقابل 32 مقعداً لحزب" الأبيض- الأزرق" وفى حال تحقق هذه النتيجة على أرض الواقع فإن "جنتس" هو من سيشكل الحكومة الجديدة .

 

سيلفى جنتس مع الإسرائيليين
سيلفى جنتس مع الإسرائيليين

وشهدت إسرائيل منافسة من نوع أخر بين نتنياهو وجنتس تتمثل فى الدعايا الانتخابية ، حيث لجأ جنتس لالتقاط السيلفى مع مؤيده فى شوارع إسرائيل بينما لجأ نتنياهو إلى مخاطبة الجماهير فى الاسواق .

 

بنيامين نتنياهو يخاطب الجماهير فى إسرائيل
بنيامين نتنياهو يخاطب الجماهير فى إسرائيل

 

نتنياهو يخاطب الاسرائيلين فى أسواق القدس
نتنياهو يخاطب الاسرائيلين فى أسواق القدس

 


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