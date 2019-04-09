محافظة أسوان تحتضن ختام بطولة الكروس فيت للجامعات الأفريقية

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ختام بطولة الكروس فيت للجامعات الإفريقية بمشاركة 78 لاعب ولاعبة من 19 دولة أفريقية ، بالإضافة إلى مصر وذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الرياضة واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وفتحى عبد الحافظ مدير عام الشباب والرياضة بأسوان.

ومن جانبه أكد مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، أن البطولة انطلقت في 5 إبريل الجارى وذلك بالملعب الفرعى لإستاد أسوان الرياضى ضمن العديد من الأنشطة التى تقوم بها الوزارة فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 ، لافتاً إلى أنه من ضمن الفعاليات التى ستنظمها وزارة الشباب والرياضة على مدار يوم السبت القادم الموافق 13 إبريل الجارى بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحى ومحافظ أسوان الماراثون الأول للشباب الإفريقى فوق 18 سنة والذى سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً بداية من كوبرى أسوان الملجم وحتى نادى أسوان الرياضى بمسافة 10 كم والذى سيشارك فيه 750 شاب وفتاة منهم 150 من شباب الدول الإفريقية وأبناء الجاليات المقيمين بمصر ، بجانب 300 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، بالإضافة إلى 250 شاب وفتاة من مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان، فضلاً عن 50 من قيادات الوزارة حيث سيتم فتح المجال أمام الراغبين منهم فى الإشتراك من خلال الموقع الإلكترونى بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، بأنه من ضمن الفعاليات التى سيتم تنظيمها أيضا ملتقى التوظيف لفتح مجالات العمل والتشغيل وجذب الشباب الأسوانى لسوق العمل سواء لحملة المؤهلات العلمية أو بدون حيث سيبدأ الملتقى الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً بإستاد أسوان الرياضى وذلك بمشاركة 22 شركة قطاع خاص، فضلا عن 11 شركة وفندق من أسوان.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي أن الانشطة الطلابية تلعب دورا كبيرا في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهارتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك اثناء تفقد الدكتور احمد غلاب لمنافسات أسبوع شباب الأسر الطلابية التي تنظمه ادارة الاسر برعاية الشباب بجامعة أسوان بالتعاون لجنة الاسر العليا في اتحاد الطلاب وذلك خلال الفترة من 7 الي 11أبريل الحالى.

وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة القوية لاعضاء الاسر الطلابية في مختلف المنافسات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والتي تسير جنبا الي جنب مع التحصيل الدراسى.

ومن جانبها اكدت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالي عدد الاسر الطلابية المشاركة في هذا الاسبوع يبلغ 26 أسرة من مختلف كليات الجامعة ويشاركون في فاعليات كثيرة منها علي سبيل المثال مارثون رياضي وورش عمل لاعداد مجلات الحائط وورش عمل للرسم ، ومسابقة في المراسل التلفزيوني ودوري معلومات ثقافي ومسابقة لأفضل صوت غنائي والانشاد الديني ،مسابقات لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة وشد الحبل للطالبات، ونموذج محاكاة لمنتدي الشباب.