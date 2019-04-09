كندا تنتقد تناقل الأخبار الكاذبة قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة

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انتقدت وزيرة المؤسسات الديمقراطية في الحكومة الكندية كارينا جولد اليوم،الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع "فيسبوك"، التي تتيح تناقل أخبار كاذبة، لكنها أقرت بأنه لن يفرض أي قانون على هذه المواقع والمنصات قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

وصدر عن مركز سلامة الاتصالات التابع للحكومة الفيدرالية الكندية تقريراً عن وقوع هجمات إلكترونية في منتصف الانتخابات التي جرت العام الماضي في الدول الديمقراطية، أكثر بثلاثة أضعاف من وتيرتها في عام 2015، ويتوقع التقرير حصول المزيد من هذه الهجمات العام الحالي، وبالتالي قد يتعرض لها الناخبين الكنديين الخريف المقبل، خلال الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر المقبل.

وشجعت الوزيرة الكندية، الناخبين على التحلي بروح نقدية والتحقق من صحة ما يقرؤونه على الإنترنت.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد صرحت – يوم،الجمعة، بأنه من المحتمل أن تقوم "جهات أجنبية مؤذية" بالتدخل في الانتخابات العامة المقبلة في كندا، دون أن تفصح عن هوية هذه الجهات.