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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:19 م
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ضبط 2 طن صابون صناعى ومنظفات مجهولة المصدر بالفيوم

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:45 م
ضبط 2 طن صابون صناعى ومنظفات مجهولة المصدر بالفيوم حملة تموينية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، طني صابون صناعي سائل ومنظفات صناعية مجهولة المصدر، لدى صاحب مصنع منظفات بقرية نقاليفة، بمركز سنورس.
 
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط طني صابون صناعي سائل ومنظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بمصنع تصنيع منظفات صناعية بدون ترخيص، بحوزة صاحب مصنع منظفات بقرية نقاليفة بمركز سنورس.
 
وتحرر محضر بالواقعة، رقم 562  لسنة 2019م جنح ا د ط مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 
 
 

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