صور.. طفلة من الإسماعيلية تحتاج إلى ساق صناعية بعد إصابتها فى حادث قطار

الإسماعيلية – جمال حراجى

ياسمين طفلة عمرها 13 عاما، أصيبت فى حادث قطار بمحطة فايد لتفقد ساقها اليمنى ونصف مشط القدم اليسرى.

ياسمين طالبة بالصف الأول الإعدادى ومقيمة بمنطقة قمة فايد، كانت على موعد مع القدر، وكانت أسرتها على موعد مع الأحزان حين صدمها القطار أثناء تخطيها شريط السكة الحديد عقب خروجها من مدرستها بمنطقة قمة فايد.

يحكى والد ياسمين المواطن عيد فتحى آدم معاش بالتربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الحكاية بدأت عندما كانت ياسمين تعبر شريط السكة الحديد بمنطقة قمة فايد، عقب خروجها من المدرسة وكان هناك حجرين وقد وضعا على قضيبين من قضبان السكة الحديد، وبعفوية طفولية شديدة، ودون تفكير قررت إزاحة الحجرين من فوق القضبان خشية، حتى لا ينقلب القطار على حد تفكيرها الصغير البرىء.

لكن القدر لم يمهلها استكمال سعيها المشكور، فعند محاولتها إزاحة الحجرين من على السكة الحديد كانت عجلات القطار أسرع رغم صيحات صديقاتها ومطالبتهن لها بالابتعاد، عن القضبان، والتهمت عجلات القطار الساق اليمنى حتى الفخذ ونصف مشط القدم اليسرى للفتاة الصغيرة فضلا عن تعرضها لخلع بالكتف الأيمن، استكمل القطار رحلته دون توقف كالعادة وترك الصغيرة، فى دمائها تنزف وتصارع الموت.

وأشار والد ياسمين، إلى أنه تم نقل ياسمين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج وتم إجراء التدخل الجراحى اللازم لها، وتم تحويلها لاستكمال باقى العلاج بمستشفى فايد المركزى، بكل عناية واهتمام، من الدكتور على حمودة مدير إدارة فايد الصحية، ومدير مستشفى فايد المركزى.

وأضاف أن ياسمين أتمت علاجها مستشفى فايد المركزى، لكنها لكى تواصل حياتها الطبيعية كزهرة صغيرة تحتاج إلى تركيب ساق صناعى، كما تحتاج إلى عملية تجميل بالقدم اليسرى.

وقال ضح والد ياسمين: أنا حاليا بالمعاش والذى لا يتجاوز مبلغ ألف جنيه علما بأننى أعول أسرة مُكونة من خمسة أفراد، ولا دخل لنا إلا هذا المعاش، وكل أملى أن تقف ابنتى على قدميها لكن لا أملك تكاليف تركيب الساق الصناعية أو عملية تجميل القدم اليسرى، وكلى أمل فى أن يتبنى أحد من أصحاب القلوب الرحيمة حالة ابنتى ياسمين.

للتواصل مع الحالة

والد ياسمين

01285668843



ياسمين بمستشفى فايد



ياسمين تناشد القلوب الرحيمة لإنقاذها



ياسمين