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شاهد فى دقيقة.. طبيعة وهدف أسئلة الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. طبيعة وهدف أسئلة الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى
كتب ـ محمود طه حسين
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فوجئ بعض طلاب الصف الأول الثانوى خلال أدائهم الامتحان الإلكترونى الأول باختلاف كبير فى الأسئلة عن سابقتها فى المنظومة القديمة للامتحانات، كما أكد البعض أنها أسئلة من خارج المنهج، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات ما يوضح طبيعة الأسئلة والهدف منها.
 
 
1ـ أسئلة الامتحان من المنهج الدراسى وكتاب المدرسة.
2ـ مصممة لقياس مستوى فهم الطالب للمنهج وليس حفظه.
3ـ هدفها تحويل الطالب من الحفظ إلى الفهم.
4ـ تحتاج إلى تركيز وفهم قبل البدء فى الإجابة.
5ـ وضع الأسئلة خبراء من خلال بنوك الأسئلة وليس المعلمين.
6ـ الدروس الخصوصية لن تخدم الطالب لأن الأسئلة مبنية على الإلمام بالمعلومات.
7ـ الإجابة عن الأسئلة قد لا تحتاج إلى كتابة كثيرة.
8ـ لا توجد إجابات نموذجية وبالتالى يمكن الإجابة بأكثر من طريقة.
 
التربية والتعليم، الامتحان الالكترونى، اخبار اليوم، اخبار مصر، مصر اليوم، اسئلة اولى ثانوى، اليوم السابع بلس
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على أهم 10 معلومات عن امتحان مايو الإلكترونى
 

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التربية والتعليم

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