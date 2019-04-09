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خالد صلاح
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رئيس الفريق الحكومى فى الحديدة: ميليشيا الحوثى تفشل كل مساعى السلام

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
رئيس الفريق الحكومى فى الحديدة: ميليشيا الحوثى تفشل كل مساعى السلام ميليشيا الحوثيون
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أكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء صغير بن عزيز، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي تفشل كل مساعي السلام، لافتا إلى أن المليشيات لن تخرج من الحديدة إلا بالقوة.

وقال اللواء صغير بن عزيز في تغريدة على "تويتر أوردتها قناة " العربية الحدث" الإخبارية "معروف عن مليشيات الحوثي لم تخرج من أي منطقة احتلتها إلا بالقوة..هل سمعتم أنهم خرجوا من موقع واحد بصلح أو اتفاق."

وأضاف: "من المؤكد أن المبعوث مارتن جريفث لن يذهب إلى صنعاء إلا إذا حصل على وعد مؤكد من الميليشيات الحوثية بتنفيذ المرحلة الأولى من الانتشار من موانئ الحديدة ولن ينفذوا وإن وعدوا."

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفث، وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بعد تأجيل زيارته ليومين.

ومن المقرر أن يبحث المبعوث الأممي مع قيادات ميليشيا الحوثي الترتيبات النهائية لآلية تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة وموانئها وفقا لاتفاق ستوكهولم بحضور رئيس اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد.


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