تعرف على موعد إعلان نتائج جولة الإعادة بانتخابات أشمون

كتبت هدى أبو بكر

أعلنت مساء أمس الاثنين اللجان الفرعية بدائرة أشمون بالمنوفية، نتائج فرز الأصوات بها عقب غلق باب الاقتراع فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة.

وأرسلت اللجان محاضر الفرز إلى اللجنة العامة والتى ترسلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلانها رسميا خلال مؤتمر صحفى.

ووفقا للجدول الزمنى الذى كانت وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بالدائرة فى موعد أقصاه 14 أبريل الجارى، وربما تعلن الهيئة قبل ذلك الموعد النتيجة حال عدم تقديم تظلمات على نتائج الفرز، مثلما فعلت خلال الجولة الأولى من هذه الانتخابات.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم بمراجعة نتائج انتخابات الدائرة وجمع أصوات المصريين فى الخارج على نتائج الداخل لإعلانها رسميا خلال أيام قليلة.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألفا و955 ناخبا، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قضاة موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظفا.