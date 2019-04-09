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تجديد حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وسرقة ماشية بأبو النمرس

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:30 م
تجديد حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وسرقة ماشية بأبو النمرس حجز-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بسرقة الماشية بمنطقة أبو النمرس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "وليد.م" عاطل، صادر ضده أحكام فى 3 قضايا، وأنه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقتين ناريتين، تم التحفظ عليه بمعرفة الأمن.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد "وليد. م" عاطل، المطلوب ضبطه فى قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح نارى خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه فى 3 قضايا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 
 
 

 


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