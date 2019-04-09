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تأجيل محاكمة "مزارع" قتل مواطنا وشرع فى قتل آخر لـ18 يونيو

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:56 ص
تأجيل محاكمة "مزارع" قتل مواطنا وشرع فى قتل آخر لـ18 يونيو جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "مزارع" قتل مواطنا، لجلسة 18 يونيو المقبل للمرافعة.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "شريف محمد"، "مزارع"، بقتل المجني عليه "وليد حسين" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه، وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا "مسدس فردي الاطلاق"، وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله، والشروع في قتل المجني عليه "أحمد محمد"، عمدا بأن أطلق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الأيمن قاصدا من ذلك قتله.
 
 
 
 

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