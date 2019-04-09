الحكومة لـ"محلية البرلمان": قمنا بإزالة 15 موقفا عشوائيا وقننا 49 آخرين

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة إلى سرعة تطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية، وتقنين المواقف العشوائية أو التصدى لها، ومنحت اللجنة الحكومة 15 يوما لتقديم بيان مالى بإيرادات ومصروفات المواقف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء القادم، لمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية بنطاق محافظات مصر، علاوة على موافاة اللجنة ببيان مالي بالإيرادات والمصروفات، مستحدث عن البيان السابق تقديمه بتاريخ 22/10/2018 لكل محافظة على حدة، واعتذر اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية، عن حضور الاجتماع، نظرا لارتباطه بحضور ورشة عمل للمانحين الدوليين.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن هذا الملف به العديد من المشاكل ويحتاج لإعادة هيكلة حقيقية، ويحقق موارد قليلة جدا بعد خصم المصروفات.

وأشار "السجينى"، إلى أنه يجب أن تقدم الحكومة رؤية لتطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية وتطوير إدارتها، وطرح أفكار لتنمية مواردها الذاتية، أما المواقف العشوائية فيجب إما تقنينها لتكون موقف رسمي وفقا لاحتياج المواطن، أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل حتى لا يكون موقف عشوائيى، أو التصدي لها، قائلا: "لكن استمرار الوضع هكذا ميصحش، عيب علينا شغالين على الملف دا منذ 3 سنوات ومعملناش حاجة، هذا الملف تطويره لا يحتاج فلوس ولا بناء، ولا تشريع، محتاج إدارة وفهم وفكر، ليدخل إيرادات، وذلك أيضا مرتبط بالنسق الحضاري، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن".

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، "بالنسبة لملف المواقف والساحات آخر بيان من وزارة المالية أنها تحقق 60 مليون جنيه إيرادات في السنة من 24 محافظة، نحتاج 6 مليارات جنيه، يجب التصدى للمواقف العشوائية وإهدار المال العام فى الموقف الرسمية والعشوائية، لو الحكومة جادة في مكافحة الفساد، والمواقف التى يحتاجها الناس يتم تقنين وضعها، لكن استمرار الوضع الحالى يعتبر فشل إداري، وإذا لم يتم التصدى لهذا الملف وتطويره هنعمل استجواب بشأنه".

وتابع "الحسينى": "بنتكلم عن خمس ملفات منها المواقف، إذا تصدت لها الحكومة وطورتها وقننت أوضاعها ستدخل مليارات الجنيهات وستساعد بشكل كبير على سد عجز الموازنة العامة للدولة، فهناك قصور فني في كافة المحافظات، ونريد معركة كم موقف عشوائى تم السيطرة عليه، هناك عصابة بتسرق علي الأرض، وكلنا مقصرين في حق الوطن".

من جانبه، أكد ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه يتم حاليا تجهيز البيان الخاص بإيرادات ومصروفات المواقف وتم اتخاذه من إجراءات بشأن المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها، أو التصدى لها، وخلال أيام سيتم الانتهاء منه لعرضه على اللجنة.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم ازالة 15 موقف عشوائي وتقنين وضع 49 موقف آخر، وذلك فى 22 محافظة، من أصل 649 موقف عشوائي على مستوى الجمهورية، فيما انتقد بعض النواب البطىء فى التعامل مع هذا الملف.

وعقب رئيس اللجنة بتأكيده على أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر بعد 15 يوما بخصوص متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والإجراءات التى ستتخذ بشأن تطوير وتحديث منظومة المواقف الرسمية والمواقف العشوائية، وسيكون بحضور وزير التنمية المحلية وكافة المختصين، مشددا على أهمية تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة ما تقوم به الحكومة بخصوص هذه الملفات.