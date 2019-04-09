ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات الخدمات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحا عدد 6.16 نقطة ليصل مستوى 1446.48 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 6.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة 17.63% مدفوعا بسهم شركة بى.ام.ام.اى بنسبة 7.14%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.33%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 9.94% مدفوعا بسهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.90%.