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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:29 م
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أوغندا تقبض على مشتبه بهم فى خطف سائحة أمريكية ومرشدها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:21 م
أوغندا تقبض على مشتبه بهم فى خطف سائحة أمريكية ومرشدها الرئيس الاوغندى
رويترز
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 قالت أوغندا اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على بعض المشتبه بهم فيما يتصل بخطف سائحة أمريكية ومرشدها في متنزه وطني بينما أبلغ وزير تلفزيونا محليا بأن فدية دفعت لإطلاق سراحهما.

ونصب مسلحون كمينا للسائحة كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما)والمرشد ميرنجي-ريميزو وخطفوهما من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطني قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الثاني من أبريل نيسان الجاري.

وطلب الخاطفون بعد ذلك فدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكي لإطلاق سراحها.

وقال مسؤولون أمنيون أوغنديون يوم الأحد إنهم أنقذوا السائحة ومرشدها سالمين قرب الحدود.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الثلاثاء "ألقى فريق أمني مشترك يتولى التحقيق في حادث الخطف ..القبض على بعض المشتبه بهم للاشتباه في تورطهم".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن المشتبه بهم ولكنها قالت إنهم اعتقلوا خلال "مداهمات وعمليات بحث مكثفة" في ضاحية كانوجو، التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كمبالا.

وأبلغ وزير الدولة للسياحة جودفري كيواندا سوبي تلفزيون (إن.بي.إس) اليوم الثلاثاء بأن فدية دفعت لضمان سلامة السائحة ومرشدها.

 


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