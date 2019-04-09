أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 9- 4-2019

كتبت ـ سارة الباز

سجل سعر العملة الأوروبية اليوم الثلاثاء 9-4-2019، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بتعاملات الأمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.43جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.