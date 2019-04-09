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أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 9- 4-2019

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:24 م
أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 9- 4-2019 العملة الأوروبية
كتبت ـ سارة الباز
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سجل سعر العملة الأوروبية اليوم الثلاثاء 9-4-2019، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بتعاملات الأمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، عند 19.43جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.41 جنيه للشراء

 19.56 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.43 جنيه للشراء

19.57 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.43 جنيه للشراء

19.5 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.32 جنيه للشراء

19.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.43جنيه للشراء

19.58 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.39 جنيه للشراء

19.52 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.43 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

 


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