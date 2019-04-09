أبو الغيط يزور سعد الحريرى للاطمئنان على صحته.. والوضع فى لبنان

بيروت (أ ش أ)

صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه حرص على زيارة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، للاطمئنان على صحته، وإبداء التقدير له، "ناقلا فى ذات الوقت عن الحريرى " أن الأوضاع العامة فى لبنان بخير.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب أدلى به أبو الغيط اليوم الثلاثاء، عقب زيارة قام بها برفقة السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، إلى السراى الحكومى - مقر مجلس الوزراء اللبنانى - اليوم، حيث تم خلالها استعراض آخر المستجدات فى المنطقة العربية.

وكان الحريرى قد أجرى فى مارس الماضى جراحة "قسطرة" فى أحد شرايين القلب مع تركيب دعامة داخل أحد المستشفيات الفرنسية بباريس، وقضى فترة نقاهة سريعة قبل أن يعود إلى (بيروت ).

يشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية يشارك فى أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" فى العاصمة اللبنانية (بيروت).