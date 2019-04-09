video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يزور سعد الحريرى للاطمئنان على صحته.. والوضع فى لبنان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:00 م
أبو الغيط يزور سعد الحريرى للاطمئنان على صحته.. والوضع فى لبنان أبو الغيط
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه حرص على زيارة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، للاطمئنان على صحته، وإبداء التقدير له، "ناقلا فى ذات الوقت عن الحريرى " أن الأوضاع العامة فى لبنان بخير.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب أدلى به أبو الغيط اليوم الثلاثاء، عقب زيارة قام بها برفقة السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، إلى السراى الحكومى - مقر مجلس الوزراء اللبنانى - اليوم، حيث تم خلالها استعراض آخر المستجدات فى المنطقة العربية.

وكان الحريرى قد أجرى فى مارس الماضى جراحة "قسطرة" فى أحد شرايين القلب مع تركيب دعامة داخل أحد المستشفيات الفرنسية بباريس، وقضى فترة نقاهة سريعة قبل أن يعود إلى (بيروت ).

يشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية يشارك فى أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة الذى تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" فى العاصمة اللبنانية (بيروت).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط: نؤيد الحق فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أبو الغيط يستعرض مع عقيلة صالح آخر المستجدات على الساحة الليبية

ابو الغيط

الجامعه العربيه

سعد الحريرى

لبنان




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة