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هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:00 ص
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر قبور - أرشيفية
كتب لؤى على
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هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن: أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقى والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك.
 
وقال الحافظ في الفتح وفى الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد. 

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الازهر الشريف

دعاء الميت

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