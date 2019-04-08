video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسيفينى: أوغندا دولة تتمتع بالامن وحادث اختطاف السائحة الأمريكية فردى

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:08 م
موسيفينى: أوغندا دولة تتمتع بالامن وحادث اختطاف السائحة الأمريكية فردى الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى اليوم، أن بلاده دولة تتمتع بالأمن داعيا السياح الاجانب إلى زيارتها .

 

وأضاف موسيفنى - فى تصريحات أوردها راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الانجليزية يقول " أن اختطاف السائحة الامريكية كمبرلى سو و سائقها الخاص مؤخرا يمثل حادثا فرديا وأن الشرطة تمكنت من تحريرهما " مشيرا إلى أن بلاده سوف تتعامل مع هذه الجيوب المعزولة من المجرمين ".

 

وتابع موسيفنى يقول " أود أن أطمئن المواطنين والسياح على السواء أن أوغندا مكان آمن للزيارة والسياحة وانا أدعو السياح إلى زيارة بلادنا التى تمثل لؤلؤة إفريقيا ".

 

وتأتى تصريحات موسيفينى ردا على دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم السلطات الأوغندية إلى ضرورة ملاحقة الخاطفين لكى يشعر الناس بأن أوغندا تعتبر مكانا آمنا للزيارة ... وقال ترامب " يتعين على أوغندا أن تقدم الخاطفين للعدالة فورا وبشكل علنى " .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يحث أوغندا على العثور على خاطفى السائحة الأمريكية التى تم تحريرها

فقدان مواطن سعودى فى شلال بـ"أوغندا".. وسفارة المملكة تكشف آخر التطورات

سموحة يهزم جامعة أوغندا 0/3 فى البطولة الأفريقية للطائرة

سفير أوغندا: الرئيس السيسى انتشلنا من الغرق وشوارع باسمه فى بلادنا

اوغندا

امريكا

ترامب

اختطاف




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة