موسيفينى: أوغندا دولة تتمتع بالامن وحادث اختطاف السائحة الأمريكية فردى

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أكد الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى اليوم، أن بلاده دولة تتمتع بالأمن داعيا السياح الاجانب إلى زيارتها .

وأضاف موسيفنى - فى تصريحات أوردها راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الانجليزية يقول " أن اختطاف السائحة الامريكية كمبرلى سو و سائقها الخاص مؤخرا يمثل حادثا فرديا وأن الشرطة تمكنت من تحريرهما " مشيرا إلى أن بلاده سوف تتعامل مع هذه الجيوب المعزولة من المجرمين ".

وتابع موسيفنى يقول " أود أن أطمئن المواطنين والسياح على السواء أن أوغندا مكان آمن للزيارة والسياحة وانا أدعو السياح إلى زيارة بلادنا التى تمثل لؤلؤة إفريقيا ".

وتأتى تصريحات موسيفينى ردا على دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم السلطات الأوغندية إلى ضرورة ملاحقة الخاطفين لكى يشعر الناس بأن أوغندا تعتبر مكانا آمنا للزيارة ... وقال ترامب " يتعين على أوغندا أن تقدم الخاطفين للعدالة فورا وبشكل علنى " .