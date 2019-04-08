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مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى والمصلى المروانى

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:50 م
مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى والمصلى المروانى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، فيما اقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال المصلى المروانى، وشرعت بتفتيش عدد من المصلين الفلسطينيين الشبان بصورة استفزازية .

وقال شهود عيان إن عناصر الاحتلال انتشرت بشكل لافت بمحيط مبنى ومصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من الأقصى، لتأمين الحماية والحراسة للمستوطنين خلال استماعهم لشروحات حول أسطورة "الهيكل" المزعوم .

ويضم المسجد الأقصى عدة معالم تصل إلى 200 معلم، من بينها مسجد قبة الصخرة والمصلى القبلى والمصلى المروانى وأبواب وقباب ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار، وغيرها من المعالم، وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة، أما المفتوحة فهي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالى للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربى للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذى صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى، أما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثى والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات فى السور الجنوبى والسور الشرقى للأقصى .

من ناحية أخرى، دعا "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم إلى اعتبار يوم غد الثلاثاء يوما مركزيا لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية، وحث أنصاره على انتخاب أى من الأحزاب التى تنادى بتغيير الوضع القائم فى الأقصى لصالح اليهود.

وطالب أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة اتحاد "منظمات الهيكل" ويُدعى "أرنون سيجال" بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمى فى الخليل، وطالب بفتحه لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي.

ووجه سيجال رسالة للناخبين من أعضاء الجماعات المتطرفة بأن يتوجهوا للتصويت لصالح حزب (الهوية) وحزب (الليكود)، معتبرا أن هذين الحزبين يضمان أكبر عدد من أعضاء جماعات الهيكل.

وحسب ما نشرته هذه الجماعات المتطرفة، فإن الاقتحامات غدا -وهو يوم انتخابات الكنيست- للمسجد الأقصى سيقودها أعضاء وحاخامات بارزون.

 


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