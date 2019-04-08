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طائرة صينية بدون طيار تجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:20 ص
طائرة صينية بدون طيار تجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات طائرة بدون طيار ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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ذكرت الأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية أن طائرة بدون طيار من طراز "تسايهونج-4" (قوس المطر) أكملت بنجاح اختبار الاستكشاف الجغرافى شمال غربى الصين.

وأضافت الأكاديمية - فى بيان اليوم - أن نتائج اختبار الطيران أثبتت قدرة الطائرة على اكتشاف منطقة واسعة فى وقت قصير، بسرعة فائقة وفعالية عالية.

وتستطيع تسايهونج-4 أن تتعامل مع مختلف الأحوال الأرضية والمناخية، وتقدم معلومات لتحليل الهياكل الجيولوجية والتنقيب، فيما تعتبر رحلة التحليق الاختبارى أساسا ثابتا للطائرة تسايهونغ - 4 لتنفيذ مهمات استكشاف فى المستقبل.

 


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