طائرة صينية بدون طيار تجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات

بكين (أ ش أ)

ذكرت الأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية أن طائرة بدون طيار من طراز "تسايهونج-4" (قوس المطر) أكملت بنجاح اختبار الاستكشاف الجغرافى شمال غربى الصين.

وأضافت الأكاديمية - فى بيان اليوم - أن نتائج اختبار الطيران أثبتت قدرة الطائرة على اكتشاف منطقة واسعة فى وقت قصير، بسرعة فائقة وفعالية عالية.

وتستطيع تسايهونج-4 أن تتعامل مع مختلف الأحوال الأرضية والمناخية، وتقدم معلومات لتحليل الهياكل الجيولوجية والتنقيب، فيما تعتبر رحلة التحليق الاختبارى أساسا ثابتا للطائرة تسايهونغ - 4 لتنفيذ مهمات استكشاف فى المستقبل.