ضبط 1867 قطعة سلاح بينها جرينوف و2165 قضية مخدرات خلال عشرة أيام

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الشرطة، فى ضبط "1867 قطعة سلاح نارى، 2165 قضية مواد مخدرة، 2224 قطعة سلاح أبيض، وضبط العديد من القضايا الأخرى" خلال عشرة أيام.

ووجه قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عدة حملات أمنية مكبرة لمدة عشرة أيام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، وأسفرت الحملات الأمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية عن ضبط 1867 قطعة سلاح نارى، بحوزة 1647 متهما بينها رشاشين جرينوف، و193 بندقية آلية، و13 بندقية رصاص، و339 بندقية خرطوش، و148 طبنجة، و1172 فرد محلى.

وأثمرت الحملات الأمنية عن ضبط 4395 طلقة مختلفة الأعيرة، و183 خزينة متنوعة، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 2224 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 2022 قضية مخدرات، ضبط خلالها 2145 متهما، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 349.995 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 196.323 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 24.500 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت نحو 255 جرام، وكمية من مخدر الشابو، وزنت نحو 42 جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت نحو 4 جرام، و75846 قرص مخدر.

وفى مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 143 قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها 144 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت 14.470 كيلو، وكمية من مخدر الفودو وزنت 3.990 كيلو، وفى مجال استهداف الخصومات الثأرية نجحت الأجهزة الأمنية فى عقد جلسات صلح بين أطراف 5 خصومات بنطاق مديريات أمن ( الشرقية ، مطروح ، الغربية ، الفيوم، أسيوط ) فى النزاع القائم بينهم واستهداف أطراف11 خصومة ثأرية، أسفرت عن ضبط 15 متهما بحوزتهم (8 بنادق آلية ، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 6 فرد محلى، 12 خزينة، 284 طلقة مختلفة الأعيرة).

وبمجال ضبط قضايا الألعاب النارية تم ضبط 5 قضايا ضُبط خلالها 2 طبنجة صوت، 17 طلقة، 6 براشوت، 30002 صاروخ مختلف الأنواع، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية والمرافق العامة والبيئة تم ضبط 260075 مخالفة مرورية متنوعة – 9899 مخالفة مرافق عامة – 575 قضية بيئة، وفى مجال الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 2431 دراجة نارية ( بدون لوحات ، وبدون تراخيص)، وفى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط 36 سيارة، 24 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وفى مجال المراقبين الهاربين والمطلوبين فى قضايا متنوعة تم ضبط 68 هاربين من تنفيذ أحكام المراقبة، و501 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال القائمين بأعمال البلطجة وفرض السيطرة تم ضبط 191 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وبحوزتهم 8 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 2طبنجة، 65 فرد محلى، 188 طلقة مختلفة الأعيرة، 110 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية تم ضبط 29 تشكيلا عصابيا، ضموا 95 متهما، ارتكبوا 135 حادثا متنوعا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 704285 حكما قضائيا، بينها 3156 حكم جناية، و248777 حكم حبس جزئى ومستأنف، و452352 حكم غرامة ومخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.