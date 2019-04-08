ضبط شخصين لتزويرهما شهادات جامعية للسفر بها للخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص أثناء محاولته التصديق على شهادة جامعية مزورة لغرض السفر للخارج، وضبط القائم على عملية التزوير.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بتقدم أحد الأشخاص لإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية للتصديق على شهادة دراسية منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "مزور".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه "طالب" وبمناقشته قرر أنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "أحد الأشخاص" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول" وقيامه بمزاولة نشاطا إجراميا واسعا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصه فنيا تبين احتوائه على البرنامج المستخدم فى ذلك النشاط، ويحوى على ملفات بداخلها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة، وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات والتوكيلات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، و(3) هارد ديسك تحوى نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بتلك الواقعة، وحصوله على تلك الشهادة المزورة من المتهم الثانى مقابل مبلغ مالى قدره 3000 آلاف جنيه، وأنه تقدم للتصديق عليها للحصول بموجبها على تأشيرة سفر لإحدى الدول الأجنبية، كما أقر الثانى بذلك، وأضاف بحيازته للمضبوطات المزورة وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.