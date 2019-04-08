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ضبط سيدة وزوجها لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:33 م
ضبط سيدة وزوجها لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية القبض على متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط سيدة وزوجها لاستيلائهما على 5 ملايين جنيه بهدف تشغيلها فى المنتجات الغذائية مقابل ربح شهرى.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من المواطن "أحمد. ح. م"، 43 سنه، سائق، و15 أخرين، يفيدون بتعرضهم للنصب من قبل "عبير. ح. س"، 26 سنه، صاحبة مصنع مواد غذائية، و "أحمد. م. ع"، 33 سنه، زوج الأولى وصاحب محل خضروات، مقيمين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة البلاغات، وتبين بالفحص أن المتهمة وزوجها يمارسا نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المُبلغين وأخرين جارى تحديدهم بعد إيهامهم بقدرتهما على توظيفها فى مجال تجارة إعداد الوجبات الغذائية الجاهزة، مقابل نسب أرباح شهرية مختلفة.

وأسفرت التحريات السرية، بقيام المتهمان بالاستيلاء على مبلغ مالى قدرة 5 مليون جنيه من أصحاب البلاغات مقابل فائدة شهرية متفق عليها 5% بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988، حيث قاما بسداد نسب الأرباح الشهرية المتفق عليها لعدد من المبلغين لفترة ثم إنقطعا عن السداد وتهربا من رد أصول المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.

وأضافت التحريات، أنه جرى تحديد مواطنين أخرين وبذلك يرتفع المبلغ المستولى عليه إلى 8 مليون جنيه، فيما قام المتهمين باستغلال كونهما مالكين لمصنع لإعداد الوجبات الغذائية الجاهزة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، واتخاذه مقرًا لهما فى تجميع المبالغ المالية المتحصل عليها.

وأكدت التحريات، بأن المتهمين إمعانًا منهما فى بث الطمأنينة للمواطنين قامت المتحرى عنها الأولى بالتوقيع للمُبلغين على بعض إيصالات الأمانة بالمبالغ المالية المُتحصل عليها منهم مما بث الثقة والطمأنينة لدى كثير من المواطنين لإيداع أموالهم لديهما لتوظيفها فى ذات المجال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وتحرر محضر جنح قسم شرطة المنتزه ثالث، وجرى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة ،  وقرر رئيس نيابة المنتزه ثالث، حبس كلًا من "عبير. ح. س"، صاحبة مصنع، وزوجها "أحمد. م. ع"، 4 أيام على ذمه التحقيقات.

 

 

 


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