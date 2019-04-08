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صور.. وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة البحوث الزراعية بشندويل

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:18 م
صور.. وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة البحوث الزراعية بشندويل
سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف
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تفقد منذ قليل، الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، يرافقه الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، البرامج البحثية المختلفة داخل محطة البحوث الزراعية، بشندويل، حيث أشاد الوزير بدور الباحثين في استنباط المحاصيل المختلفة المقاومة للتغيرات المناخية المختلفة، واستنباط العديد من سلالات القمح المقاومة للجفاف، والتى تحقق إنتاجية عالية، مما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
 
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وتابع وزير الزراعة خلال الزيارة، برامج المحاصيل الزيتية، وكذلك برنامج قسم بحوث الأعلاف والبساتين وزيارة مزرعة قطاع الإنتاج. 
 
وأكد وزير الزراعة، علي أهمية محطة الغربلة وإنتاج التقاوى المقرر إقامتها على مساحة 5 فدان، لتتولى إعداد وتجهيز التقاوى من المحاصيل المختلفة لمزارعى المحافظة، بما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، كذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن المحطة ستقدم خدماتها أيضا لمختلف محافظات جنوب الصعيد. 
 
وأشار أبوستيت، إلى أن المحطة ستتولى توفير تقاوى المحاصيل الزراعية عالية الجودة للمزارعين، وإمدادهم بمصدر دائم ومستمر وموثوق به من تلك التقاوي، وبسعر مناسب، مما يساعد على تنمية الحاصلات الزراعية وتغطية جزء كبير من الفجوة الغذائية مابين الإنتاج والاستهلاك. 
 
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وخلال وضع حجر الأساس لفرع معهد بحوث الصحة الحيوانية، أكد وزير الزراعة علي أهمية الدور المقرر أن يقوم به فرع المعمل بالمحافظة، وتوفير الوقت والجهد علي ابناء المحافظة، باعتبار ذلك أول معمل يتم إنشائه فى سوهاج، وكان يتم التعامل مع معملى الأقصر وأسيوط، مما كان يستغرق وقت طويل وتكلفة إضافية. 
 
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وأشار أبو ستيت، إلى أن المعهد سيقدم عدد من الخدمات الفنية، علي رأسها "التشخيص السريع والدقيق التى تواجه الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلا عن فحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى التى تشمل اللحوم، الألبان، الأسماك، والدواجن ومنتجاتهم المختلفة، فضلا عن المخلفات الحيوانية الواردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلى فى المنطقة، وتحديد مدى صلاحية المياه للاستهلاك فى مزارع الحيوان والدواجن والأسماك، وتحليل مكونات الأعلاف والكشف عن الملوثات البيولوجية وقياس السموم الفطرية.
 
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رافق وزير الزراعة، خلال زيارته إلى محافظة سوهاج، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، والدكتوره أمل دنقل وكيلة وزارة الزراعة بسوهاج، الدكتور جمال سرحان رئيس الإدارة المركزية للمحطات، الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، الدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع المصرية، والدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم القمح.
 
 

 

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