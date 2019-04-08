صور.. محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوى استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية وشارع السياحة خلف نادى السكة الحديد.

وقال المهندس إبراهيم صابر، لـ "اليوم السابع" إنه جار رصف شارع السياحة والمنطقة الخلفية المحيطة بنادى السكة الحديد والتى تقوم بها مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، كما يتم رصف وتطوير المنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوى.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن هناك متابعة يومية للأعمال الجارية بمحيط كل من "استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوى واستاد السكة الحديد واستاد السلام"، وتطوير الطرق بشكل عام.