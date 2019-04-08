video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:53 ص
صور.. محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوى استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية وشارع السياحة خلف نادى السكة الحديد. 
 
وقال المهندس إبراهيم صابر، لـ "اليوم السابع" إنه جار رصف شارع السياحة والمنطقة الخلفية المحيطة بنادى السكة الحديد والتى تقوم بها مديرية الطرق بمحافظة القاهرة، كما يتم رصف وتطوير المنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوى. 
 
وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن هناك متابعة يومية للأعمال الجارية بمحيط كل من "استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوى واستاد السكة الحديد واستاد السلام"، وتطوير الطرق بشكل عام. 
 
 
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (1)
 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (2)
 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (3)
 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (4)
 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (5)
 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط استاد الدفاع الجوى (6)
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام للابتدائية والإعدادية والنقل

متحدث محافظة القاهرة يكشف تفاصيل خدمة الحي المتنقل لتوصيل الخدمات للمواطن

القاهرة

اخبار القاهرة

بطولة افريقيا

كأس الامم الافريقية

استاد القاهرة




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة