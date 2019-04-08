صحيفة أمريكية: فيس بوك يخطط لكابلات تحت الماء تحيط بأفريقيا بالكامل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المسئولين عن موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فيس بوك يجرون محادثات لتطوير كابل ضوئى ضخم تحت المياه سيحيط بقارة أفريقيا بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع مكون من ثلاث مراحل، وأطلق عليه اسم "سمبا" تكريما للفيلم الشهير "الأسد الملك"، هو محاولة لخفض تكاليف عرض النطاق الترددى وتشكيل علاقات قوية مع السوق الأفريقى.

ولم يؤكد متحدث باسم الشركة وجود المشروع، لكنه قال للصحيفة الأمريكية إنهم ينظرون حول العالم فيما يتعلق بدراسة طرق الكابلات البحرية.

وقالت "وول ستريت جونال" إن هذا لن يكون أول غزو لعملاق التكنولوجيا فى مجالا الكابلات تحت الماء، فهناك بالفعل كابلات فى أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا.