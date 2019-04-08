رئيس رومانيا الأسبق وزوجته يزوران قلعة قايتباى ويشيدان بعظمة الآثار المصرية

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زار رئيس رومانيا الأسبق إميل كونستانتينسكو، وحرمه، قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية.

وقال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية محمد متولي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن رئيس رومانيا الأسبق أشاد بعظمة وجمال الآثار المصرية ، معربًا عن إعجابه بالقلعة وروعة اطلالتها على البحر المتوسط.

وأكد أهمية تلك الزيارة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأفواج السياحية الأجنبية التي تزور القلعة ويمثلون مختلف الجنسيات.

وفي ذات السياق، أوضح مدير عام القلعة أسامة الصياد، أن إميل كونستانتينسكو قام بجولة داخل القلعة شملت كافة معالمها وتعرف على كافة التفاصيل وتفقد السراديب والأسوار وجميع معالم القلعة والتقط الصور التذكارية.

وألمح إلى المرشدين الأثريين قاموا بمرافقته خلال الجولة وقدموا شرحًا وافيًا حول تاريخ القلعة وأهميتها الأثرية.