حبس عاطل متهم بتزوير المستندات والأوراق الحكومية فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية، وكارنيهات لجهات أمنية بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م.ص" عاطل، قلد أختام شعار الجمهورية وكارنيهات لجهة أمنية، وبطاقات الرقم القومي، وباعها لراغبى الحصول عليها.

وأضافت التحقيقات، أنه عقب مداهمة مسكنه عثر بداخله على 746 أكلاشيه و691 شعار جمهورية مقلد لجميع الهيئات التابعة للدولة، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر برقم 10709 لسنة 2019.

واعترف المتهم، أنه يقوم بتصنيع تلك الشعارات حسب الطلب، كما كان يعاونه شريك له، ولكنه توفى قبل القبض عليه بعده أيام، وأنه يزور المستندات، وبطاقات الرقم القومى، والكارنيهات التابعة للهيئات الحكومية.