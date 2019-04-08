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الإثنين، 08 أبريل 2019 07:25 ص
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توفير 4000 فرصة عمل للخريجين بالملتقى الرابع للتوظيف فى جامعة سوهاج

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:00 ص
توفير 4000 فرصة عمل للخريجين بالملتقى الرابع للتوظيف فى جامعة سوهاج جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تشهد جامعة سوهاج اليوم الاثنين انطلاق "الملتقى الرابع للتوظيف"، والذى تنظمه الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم بالتعاون مع وزارة التضامن اللاجتماعى لأول مرة بصعيد مصر، بقاعة المؤتمرات بالجامعة الجديدة، حيث سيقام الملتقى بمشاركة 20 شركة من كبرى الشركات فى مصر صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأوضح عزيز أن الملتقى يأتى تنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين، ويهدف إلى بناء علاقات فاعلة بين خريجى الجامعة وعالم قطاع الأعمال وتوفير العديد من فرص العمل لهم، بالإضافة إلى التدريب من خلال ورش العمل التى ستقام على هامش الملتقى بحضور الطلاب.

وأكد عزيز أن الملتقى يستهدف توفير 4000 فرصة عمل لشباب الخريجين، 2000 صعيد، 2000 بالقاهرة موضحاً أن الملتقى سيخدم محافظات الصعيد ككل وليس سوهاج فقط، وستتنوع ما بين محاسبين، إداريين، سكرتارية، مندوبى مبيعات، الغذاء، الأمن، الصناعة، والصيدلة، إلى جانب أنه سيتم تنفيذ ندوات تعريفية عن منح الحصول على الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والخريجين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية شبابية عن كتابة السيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية، ومهارات البحث عن عمل.


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