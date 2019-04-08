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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:19 م
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ترامب يحث أوغندا على العثور على خاطفى السائحة الأمريكية التى تم تحريرها

الإثنين، 08 أبريل 2019 04:53 م
ترامب يحث أوغندا على العثور على خاطفى السائحة الأمريكية التى تم تحريرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
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حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأوغندية على العثور على خاطفي السائحة الأمريكية التي تم تحريرها أمس، يأتي ذلك وسط تقارير متضاربة تفيد بأنه قد تم دفع فدية لإطلاق سراحها.

 

وقال ترامب -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم،الاثنين، أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية- "ينبغي على أوغندا العثور على خاطفي السائحة الأمريكية ومرشدها قبل أن يشعر الناس بالأمان للذهاب إلى هناك. قدموهم إلى العدالة بشكل علني وسريع".

 

يذكر أنه تم اختطاف السائحة إنديكوت وسائقها الأوغندي جان بول من قبل مسلحين خلال رحلة سفاري في متنزه "كوين إليزابيث الوطني" بجنوب غربي أوغندا، على الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

 


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