تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين،جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بديوان عام المحافظة، فى دورته الثالثة، بأمانة سر اللواء محمد بندارى،وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة،لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة مارس 2019م، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وافق المجلس التنفيذي على طلب تخصيص قطعة أرض مساحتها 135م2 لإقامة مكتب بريد عليها بمنشاة على بمركز سيدي سالم ،كما وافق على إقامة مدرسة سخا الابتدائية القديمة على مساحة 1445م2 ،ووافق على طلب تعديل قرار المحافظة رقم 25180لسنة2016 الصادر بتخصيص مساحة 18 قيراط تبرع المواطن " محمد محمود قنديل "، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بناحية حاذق التابعة لمركز ومدينة بيلا، وعند رفع الموقع من الوحدة المحلية تبين أن صافي المساحة بعد ترك انصاف الشوارع حوالي 2240م2 ،لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي على فتح وتشغيل المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بقلين للعام الدراسي 2019/2018 وان تكون المدرسة ذات الفصل الواحد ،بنظام الثلاث سنوات بمدينة قلين، كما وافق المجلس على اقامة محطة صرف صحي بقرية اسحاقه على مساحة 4002متر،كما وافق المجلس التنفيذي على كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ والمرفق به قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2019 بتحويل قرية مسير الى مدينه تضم قريتي مسير ومنية مسير.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 5ر857م2 أرض أملاك دولة، لإقامة مبني جديد لمنطقة أملاك أبوغنيمة بمركز سيدي سالم ،كما وافقعلى تخصيص قطعة ارض مساحتها 8 قيراط الواقعة بناحية عزبة السبارته التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة مركز بيلا ،لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها.

وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 4 قيراط الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 6 زمام جمعية الورق مركز سيدي سالم ،لإقامة محطة صرف صحي عليها،ووافق المجلس التنفيذي على تخصبص 9 قراريط الواقعة بحوض الشبته والمعـطن زمام ناحية قرية دمــرو مركز سيدى سالم،لإقامة مدرسة اعدادية للبنات عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بشأن طلب تخصيص بمقابل حق انتفاع لقطعة أرض مساحتها 500م2 الواقعة بناحية الحندقوقه املاك دولة بتل صيفر مركز الحامول لإقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعي عليها.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 6 قراريط و21 سهم بحوض البرانيه نمره 2 قطعه 20 بقرية القن بمركز مطوبس لأنشاء معهد ديني أزهري عليها،ووافق المجلس على تخصيص 8905.7م2 لمستشفى الحامول المركزي المقام بالفعل وفقاً لكروكى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الحامول،كما وافق المجلس التنفيذي على 400م2 الواقعة بحوض شرق المصارف،لإقامة محطة صرف صحى عليها.

كما وافق المجلس التنفيذي على خصيص 400م2 ملك صندوق خدمات المحافظة لإقامة لوحة توزيع كهرباء بناحية أرض الجونه " منطقة خدمات " بمدينة برج البرلس،ووافق على تخصيص 400م2 بحوض داير الناحية بقرية الحدود ،لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وإقامة ملعب مركز شباب قرية أم الشعور على مساحة 6825م2 أرض أملاك ،وتخصيص مساحة 11 قيراط و 12 سهم بقرية السباعيةلإقامة مدرسة السباعية الابتدائية عليها،وإقامة محطة صرف صحي على قيراطين بقرية الورق بمركز سيدى، وإقامة محطة صرف صحي على مساحة 225م2 بقرية السيد خليل بمركز الرياض .

ووافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن طلب مديرية الاسكان والمرافق بكفرالشيخ تعديل قرار المحافظة رقم 30760 لسنة 2016م بتخصيص فدانين لإقامة وحدة مرور الرياض

كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بخصوص كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشان طلب الموافقة علي تعديل قرار المحافظة رقم 1220لسنة 1996م الصادر بتخصيص قطعة ارض مساحتها 550م2 داخل الحيز العمراني لقرية الخادمية تبرع المواطن " حسين ابراهيم العشري " لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، ونظراً لعدم تنفيذ المشروع واستغناء الهيئة القومية لمياه الشرب عن الارض، تقدم المتبرع بطلب واقرار بتخصيص مساحة 225م2 من هذه المساحة لإقامة مقر لبنك ناصر بالخادمية علي ان يقوم البنك بالبناء علي نفقته الخاصة، وتخصيص باقي القطعة لصالح الوحدة المحلية لقرية الخادمية لاستغلالها للمنافع العامة.

وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص مساحة 22 قيراط بحوض 16 محطة 17 زمام جمعية النصر الزراعية – قرية 17 مركز الحامول تبرع المواطن " صلاح السيد على ابو العطا " لإقامة معهد ديني أزهري عليها.

ووافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على تخصيص مساحة 8 قيراط بناحية الدمايرة التابعة للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ مركز بيلا تبرع المواطن " كامل رشاد مصطفى " لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

ووافق المجلس على اطلاق اسم الشهيد شرطة الرقيب أول " عبد المولي عبد الغني السقا "على مدرسة شباس الشهداء الابتدائية الجديدة تخليدا لذكراه