بريطانيا: اتخذنا الخطوات القانونية المطلوبة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي

رويترز

قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إنها اتخذت الخطوات الضرورية التى يشترطها القانون للمشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى فى مايو لكن هذا لا يعنى حتمية مشاركة بريطانيا.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى يوم الجمعة المقبل لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى طلبت من الاتحاد تأجيل موعد الخروج بينما تسعى للتوصل إلى تسوية مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار اتفاقها بشأن الخروج.

وقال متحدث باسم الحكومة فى بيان "اتخذنا من منطلق مسؤوليتنا كحكومة الخطوات الضرورية التى يشترطها القانون إذا تعينت علينا المشاركة".

وأضاف "هذا لا يجعل هذه الانتخابات حتمية إذ أن مغادرتنا للاتحاد الأوروبي قبل موعد الانتخابات تلغي تلقائيا التزامنا بالمشاركة".