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الإثنين، 08 أبريل 2019 03:24 ص
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اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى بحضور وزير الاتصالات

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره وزير الاتصالات السعودى عبد الله بن عامر السواحه اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى بمشاركة العديد من شركات تقنية المعلومات بمصر والمملكة.

كان وزير الاتصالات المصرى قد استقبل أمس الأحد نظيره السعودى، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات وتحقيق تكامل الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية فى المجالات ذات الصلة، والاتفاق على الأجندة المصرية السعودية للتعاون فى مجال التحول نحو المجتمع الرقمى.

وترأس الوزيران، اجتماعاً موسعاً ضم كل من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ونظيرتها السعودية، حيث تم خلاله استعراض رؤية كلا البلدين الساعية لتنمية اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات والمبادرات التى يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى.

 

 

 

 


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