اليمن يرحب بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية

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رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

واعتبرت وزارة الخارجية -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لما سيكون لها من أثر إيجابي على الأمن والسلم في المنطقة والعالم من خلال دفع النظام في إيران إلى تغيير سلوكه ووقف ممارساته في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وعبرت عن تمنياتها في أن يساعد قرار الإدارة الأمريكية في إعادة الاستقرار للمنطقة داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإجبارها على احترام التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال بيان أصدره ترامب إن الحرس الثوري الإيراني شارك بفاعلية في تمويل وتعزيز الإرهاب.