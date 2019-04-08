التنمية المحلية توقع برتوكول مع القومى الإعاقة لنشر الوعى بحقوق المعاقين

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية الاهتمام بدعم متحدى الإعاقة فى جميع المحافظات موضحاً أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التنمية المحلية اليوم مع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

وقع البروتوكول اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف الى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع ودعم مشاركتهم في المشروع القومى للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية ( مشروعك) وتمويل قروض مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة والعمل على محو أمية الأشخاص ذوى الإعاقة ورصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية من خلال إدارة متخصصة بديوان كل محافظة واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة والمشاركة في إقامة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

وأكد الوزير أنه سيتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التى سبقتنا في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم موضحاً انه سيتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم و سرعة حلها بالمحافظات.

وقال إنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التى سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أيه عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين فى المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة، كما ستنظم الوزارة دورات لمتحدى الإعاقة بمركز التنمية المحلية بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق عمل تقوم بإعداد خطة تنفيذية لكل نشاط يترتب على تنفيذ البروتوكول.

ووجه الدكتور أشرف مرعى، المشرف على المجلس القومى لشئون الإعاقة الشكر إلى وزارة التنمية المحلية لدورها الإيجابى فى دعم حقوق متحدى الإعاقة بالمحافظات موضحاً أهمية البروتوكول فى تمكين متحدى الإعاقة وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهم.

وقال إنه تم التنسيق مع الوزارة فى عدة محاور أهمها إقامة مكاتب خدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في المحافظات وتنفيذ برامج لمحو الأمية خاصة للصم وتدريب كوادر المحليات على لغة الإشارة ومفاهيم الإعاقة وتنمية الوعى بمبادرة مشروعك مشيراً الى أهمية اهتمام الدولة بهذه الفئة التى تمثل 11%.