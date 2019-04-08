إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 11 شخصا مساء أمس الأحد فى إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من " بوابه تحصيل" بنى سويف .

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وهم : محمد عبدالله سعد ، سوهاج، 38 سنة ، اشتباة ما بعد الارتجاج - إسلام ممدوح على 18 سنة ، سوهاج ، اشتباة ما بعد الارتجاج - السيد طلعت محمد 31 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات - جملات عبداللة حسن ، سوهاج ، 43 سنة ، اشتباة كسر بالعمود الفقرى - شعبان عبداللطيف حسن 56 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات بالجسم -ثريا محمد عثمان 60 سنة ، سوهاج ، إشتباة ما بعد الارتجاج - ناصر على محمد 5 سنة ، سوهاج ، جرح قطعى بالقدم اليمنى - مصطفى محمد عطية 31 سنة سائق ، سوهاج ، جرح بالرأس - صفية محمد عبدالحميد ،عزبة النخل بالقاهرة ، 41 سنة جروح وسحجات - كرم أبوالحمد مهران ، 35سنة ، عزبة النخل بالقاهرة ، اشتباة كسر بالضلوع - محمد السيد على سوهاج 33 سنة كسر بالقدم الأيمن.