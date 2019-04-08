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إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:53 ص
إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث تصادم
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 11 شخصا  مساء أمس الأحد فى إنقلاب سيارة  أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى  بالقرب من " بوابه تحصيل" بنى سويف .

ونقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وهم :  محمد عبدالله سعد  ، سوهاج،  38 سنة ،  اشتباة ما بعد الارتجاج -  إسلام ممدوح على 18 سنة ،  سوهاج ، اشتباة ما بعد الارتجاج -  السيد طلعت محمد 31 سنة ، سوهاج ، جروح وسحجات -  جملات عبداللة حسن ،  سوهاج ،  43 سنة ،  اشتباة كسر بالعمود الفقرى -  شعبان عبداللطيف حسن 56 سنة ،  سوهاج ، جروح وسحجات بالجسم -ثريا محمد عثمان 60 سنة ،  سوهاج ،  إشتباة ما بعد الارتجاج -  ناصر على محمد 5 سنة ، سوهاج ، جرح قطعى بالقدم اليمنى -  مصطفى محمد عطية 31 سنة سائق ،  سوهاج ،  جرح بالرأس -   صفية محمد عبدالحميد  ،عزبة النخل بالقاهرة ،  41 سنة  جروح وسحجات -  كرم أبوالحمد مهران ، 35سنة ،  عزبة النخل بالقاهرة ،  اشتباة كسر بالضلوع - محمد السيد على سوهاج 33 سنة  كسر بالقدم الأيمن.

 


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