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قنصل فرنسا بالاسكندرية تزور الأكاديمية العربية وتطلع على تجربتها العلمية

الأحد، 07 أبريل 2019 05:52 م
قنصل فرنسا بالاسكندرية تزور الأكاديمية العربية وتطلع على تجربتها العلمية جانب من الزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر
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زارت السفيرة " جانينا ايريرا " القنصل العام لفرنسا بالإسكندرية، اليوم الأحد ، مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الرئيسي بأبى قير ،  للاطلاع على تجربتها العلمية ، وتفقدت القنصل خلال زيارتها للاكاديمية مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية . 
 
وأعربت القنصل "جانينا ايريرا" فى تصريحات على هامش زيارتها للاكاديمية ، عن سعادتها البالغة بما شاهدته داخل الأكاديمية من منشات ومعامل بحثية وقاعات للدرس ، وقالت : أن الاكاديمية تعد نموذجاً عبقرياً ونتاج للتعاون والتنسيق بين الدول العربية ، مضيفة أنها اكتشفت على بعد دقائق من وسط مدينة الإسكندرية وجود مثل هذا المكان الرائع العالمى ، واعربت عن تطلعها للمزيد من التعاون بين الأكاديمية ونظيرتها من الأكاديميات المماثلة فى فرنسا وعلى سبيل المثال اكاديمية مارسيليا . 
 
وقالت قنصل فرنسا : إن  الاكاديمية باتت مثالاً جيداً في التطور من خلال تقديم التقنية واعتماد افضل المعايير العالمية في تقديمها وسائل تعلمية متميزة، وهنالك علاقة وتعاون مشترك بين الكثير من هذه الجهات والاكاديمية ، ونسعى دوما لتعزيز هذه الشراكة المتميزة وزيادة الأنشطة والفعاليات التي تنتج من هذه الشراكة.
.
و رافقت الدكتورة هبة حسن صادق ، رئيس البرنامج الفرنسى بكلية الادارة والتكنولوجيا ، القنصل الفرنسى فى زيارة الى مقر الأكاديمية فى ميامى حيث التقت بالدكتور، أشرف لبيب عميد كلية الادارة والسادة الوكلاء كما التقت بطلاب القسم الفرنسى للتعرف عليهم عن قرب ، وقالت  الدكتورة هبة حسن صادق : ان القنصل الفرنسى أبدت سعادتها بما شاهدته فى الاكاديمية كما توجهت بالشكر للاكاديمية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية  على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتطلعت للمزيد من التعاون .
 
 
 

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