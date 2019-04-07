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عمال البريد يوجهون الشكر للرئيس السيسى تقديرا لقرار زيادة الأجور

الأحد، 07 أبريل 2019 04:18 م
عمال البريد يوجهون الشكر للرئيس السيسى تقديرا لقرار زيادة الأجور الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)
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وجه ممثلو خمسين ألف عامل بالبريد المصرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرا لقرارات الرئيس بزيادة الأجور ومنح علاوة بنسبة 10 % كونهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما يترتب عليه زيادة الأجر بقيمة مائة وخمسين جنيها، كما شملت القرارات ترقية جميع المستحقين.

جاء ذلك في مؤتمر حاشد لعمال البريد اليوم الأحد، برئاسة سعيد حسيب، رئيس النقابة العامة للبريد بمقر اتحاد عمال مصر ،  بحضور مجدى الحسانى، نائب رئيس اتحاد العمال.

وأكد عمال البريد - خلال مؤتمرهم - على مواصلة العمل وتطوير آليات الخدمات البريدية لخدمة الاقتصاد القومى والمستثمرين تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية.

واستعرض رئيس النقابة العامة للبريد الإنجازات التي حققها قطاع البريد لخدمة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الأوعية الإدخارية لصندوق توفير البريد ، للمساهمة في دعم وإقامة المشروعات العملاقة.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة، عصام الصغير وافق على تعديل لائحة نظام العمل والموارد البشرية ، ومنح جميع العاملين علاوة إضافية بنسبة 7% بأثر رجعي من نوفمبر الماضي ، ومنحة قيمتها 400 جنيه للجميع ، كما أعلن ممثلو العمال خلال المؤتمر تأييدهم للتعديلات الدستورية المقترحة والتي يناقشها مجلس النواب


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